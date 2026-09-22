Москва22 сенВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за истекшие сутки уничтожили 629 беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
По информации ведомства, российская ПВО также перехватила шесть управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.
Средствами противовоздушной обороны сбиты… 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили 674 самолета, 284 вертолета и более 243 тысяч беспилотников украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что в ночное время над российской территорией перехватили и уничтожили 297 дронов. Воздушную атаку противника отразили над 15 регионами страны.