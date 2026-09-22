МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 629 беспилотников ВСУ и шесть авиабомб

Силы ПВО России за сутки сбили более 600 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 629 беспилотников ВСУ и шесть авиабомб

Москва22 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за истекшие сутки уничтожили 629 беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, российская ПВО также перехватила шесть управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты… 629 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили 674 самолета, 284 вертолета и более 243 тысяч беспилотников украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что в ночное время над российской территорией перехватили и уничтожили 297 дронов. Воздушную атаку противника отразили над 15 регионами страны.