Над регионами РФ за ночь сбито 297 украинских дронов ВС РФ минувшей ночью сбили 297 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва22 сен Вести.Средства противовоздушной обороны РФ в течение минувшей ночи сбили 297 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что боевики ВСУ использовали дроны самолетного типа для нанесения ударов.

Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО в небе над Республикой Крым, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской, Белгородской, Брянской, Волгоградской и Воронежской областями.

Ранее мэр Самары рассказал о массированной атаке на город со стороны киевского режима. Ударами БПЛА повреждены несколько домов.