Москва5 октВести.Подразделениями группировки российских войск "Запад" за прошедшие сутки сбиты 102 тяжелых боевых мультикоптера Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 102 тяжелых боевых мультикоптера противникаприводит ТАСС слова начальника пресс-центра "Запада" Леонида Шарова
Кроме того, были уничтожены 55 пунктов управления беспилотниками, 12 станций спутниковой связи Starlink, 35 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские беспилотники "Герань-4 Сикер" нанесли удар по четырем сухогрузам, использовавшимся для военных нужд Вооруженных сил Украины.