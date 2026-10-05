Бойцы группировки "Запад" за сутки сбили более 100 тяжелых мультикоптеров ВСУ Военные "Запада" за сутки сбили 102 тяжелых мультикоптера ВСУ

Москва5 окт Вести.Подразделениями группировки российских войск "Запад" за прошедшие сутки сбиты 102 тяжелых боевых мультикоптера Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 102 тяжелых боевых мультикоптера противника приводит ТАСС слова начальника пресс-центра "Запада" Леонида Шарова

Кроме того, были уничтожены 55 пунктов управления беспилотниками, 12 станций спутниковой связи Starlink, 35 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники "Герань-4 Сикер" нанесли удар по четырем сухогрузам, использовавшимся для военных нужд Вооруженных сил Украины.