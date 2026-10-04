Минобороны: ВС России поразили четыре сухогруза в Черном море

ВС России поразили четыре вражеских сухогруза в акватории Черного моря Минобороны: ВС России поразили четыре сухогруза в Черном море

Москва4 окт Вести.Российские беспилотники "Герань-4 Сикер" нанесли удар по четырем сухогрузам, использовавшимся для военных нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По информации ведомства, операции произошли в акваториях Бугского лимана и Черного моря, а также в порту Черноморска.

В публикации отмечается, что судна использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах украинской армии.

В результате ударов все цели поражены заключается в сообщении

Утром 4 октября российская армия с помощью дронов "Герань" поразила логистический центр "Новая Почта" в Черноморске и data-центр в Одессе.