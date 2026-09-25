Москва25 сенВести.Военные РФ нанесли удары с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" по пяти перевозившим грузы военного назначения морским сухогрузам в порту Одессы и акватории Черного моря, информировали в российском МО.
Ведомство распространило видео с работой российских военных.
В результате ударов цели пораженырезюмировали в МО
Ранее там сообщили, что российская армия ночью поразила место сборки и хранения дронов ВСУ в Борисполе, где также хранились двигатели, используемые в качестве силовых установок ракет "Фламинго".