МО РФ: "Герани" поразили пять сухогрузов в Черном море и порту Одессы

ВС РФ ударили "Геранями" по пяти сухогрузам в порту Одессы и Черном море МО РФ: "Герани" поразили пять сухогрузов в Черном море и порту Одессы

Москва25 сен Вести.Военные РФ нанесли удары с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" по пяти перевозившим грузы военного назначения морским сухогрузам в порту Одессы и акватории Черного моря, информировали в российском МО.

Ведомство распространило видео с работой российских военных.

В результате ударов цели поражены резюмировали в МО

Ранее там сообщили, что российская армия ночью поразила место сборки и хранения дронов ВСУ в Борисполе, где также хранились двигатели, используемые в качестве силовых установок ракет "Фламинго".