ВС РФ поразили "Геранями" сухогрузы в Бугском лимане и в порту Черноморск

ВС РФ ударили по сухогрузам в Бугском лимане и в порту Черноморск ВС РФ поразили "Геранями" сухогрузы в Бугском лимане и в порту Черноморск

Москва15 окт Вести.Российские военнослужащие при помощи беспилотников "Герань-4" ударили по двум сухогрузам в акватории Бугского лимана и в порту Черноморск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Разведывательными мероприятиями ВС РФ в акватории Черного моря у берегов Украины были обнаружены морские суда, использовавшиеся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Расчетами БПЛА "Герань-4" были поражены два судна типа сухогруз в акватории Бугского лимана и в порту Черноморск говорится в публикации

В ведомстве добавили, что точное поражение судов, действовавших в интересах вооруженных сил противника, было зафиксировано на кадрах объективного контроля, которые военные получают в режиме реального времени.