Москва20 нояВести.Вооруженные силы России в порту Черноморск нанесли поражение судну, доставлявшему грузы украинским боевикам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов.
В порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУговорится в публикации
Кроме того, российские войска ударили по портовой инфраструктуре, которая используется для разгрузки военных грузов.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ ночью поразили четыре железнодорожных локомотива, которые были задействованы в доставке военных грузов для украинской армии.