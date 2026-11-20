ВС РФ поразили в порту Черноморск судно, доставлявшее грузы для ВСУ

Армия России ударила по сухогрузу и инфраструктуре порта Черноморск ВС РФ поразили в порту Черноморск судно, доставлявшее грузы для ВСУ

Москва20 ноя Вести.Вооруженные силы России в порту Черноморск нанесли поражение судну, доставлявшему грузы украинским боевикам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов.

В порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ говорится в публикации

Кроме того, российские войска ударили по портовой инфраструктуре, которая используется для разгрузки военных грузов.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ ночью поразили четыре железнодорожных локомотива, которые были задействованы в доставке военных грузов для украинской армии.