Москва14 нояВести.Российские войска нанесли удар по объектам в порту Черноморск Одесской области, поразив портовую инфраструктуру, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что российские военные ударили по Черноморску беспилотниками.
В результате удара в порту Черноморск поражены... объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки военных грузовговорится в сообщении
Также, по данным ведомства, в Черноморске нанесен удар по сухогрузу.
Ранее сообщалось, что российские военные за неделю подбили в Черном море 15 судов, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
До этого Вооруженные силы России ударили по подстанции в Чернигове и логистическому центру в Днепропетровске, работавшим в интересах ВСУ.