ВС РФ поразили в Черноморске портовую инфраструктуру для грузов ВСУ

Минобороны РФ заявило о поражении портовой инфраструктуры в Черноморске ВС РФ поразили в Черноморске портовую инфраструктуру для грузов ВСУ

Москва14 ноя Вести.Российские войска нанесли удар по объектам в порту Черноморск Одесской области, поразив портовую инфраструктуру, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что российские военные ударили по Черноморску беспилотниками.

В результате удара в порту Черноморск поражены... объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки военных грузов говорится в сообщении

Также, по данным ведомства, в Черноморске нанесен удар по сухогрузу.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю подбили в Черном море 15 судов, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Вооруженные силы России ударили по подстанции в Чернигове и логистическому центру в Днепропетровске, работавшим в интересах ВСУ.