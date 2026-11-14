Минобороны сообщило о поражении сухогруза в порту Черноморск

МО РФ сообщило о поражении сухогруза в порту Черноморск Минобороны сообщило о поражении сухогруза в порту Черноморск

Москва14 ноя Вести.Российские военные поразили судно в порту Черноморск, которое перевозило военное имущество для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что днем Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам.

В результате удара в порту Черноморск поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) говорится в сообщении МО

Ранее Минобороны РФ также сообщало о поражении беспилотниками в Черном море сухогруза, который направлялся с военными грузами для ВСУ в порт Одесса.