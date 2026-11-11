Минобороны: ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ у Одессы

Российские военные поразили судно с военным грузом к юго-западу от Одессы Минобороны: ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ у Одессы

Москва11 ноя Вести.Российские войска днем в среду нанесли удар по сухогрузу в Черном море, на котором находились вооружение и военное имущество для ВСУ, заявили в Минобороны России.

В течение дня в результате удара в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

В Минобороны отметили, что российские Вооруженные силы продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые перевозят военное имущество и грузы двойного назначения, используемые в интересах украинской армии.

Ранее в Минобороны сообщали, что за сутки средства ПВО в зоне спецоперации сбили четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 1085 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, с начала СВО российские войска уничтожили уже более 285 тысяч украинских беспилотников.