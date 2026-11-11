Москва11 нояВести.Средства ПВО за сутки уничтожили четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 1085 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в Минобороны.
Уточняется, что всего с начала СВО российские войска уничтожили более 285 тысяч беспилотников ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты … 1085 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
10 ноября сообщалось, что системы ПВО сбили шесть авиабомб, четыре крылатые ракеты Rusty Dagger и 802 беспилотника ВСУ.