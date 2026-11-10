Глава СК затребовал доклад по делу критика Соседова после видео с его падением

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти Соседова после публикации видео Глава СК затребовал доклад по делу критика Соседова после видео с его падением

Москва10 ноя Вести.После публикации видео с падением музыкального критика Сергея Соседова председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам говорится в сообщении

Ранее в эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой был зафиксирован момент падения Соседова. Участники программы поставили под сомнение выводы следствия и обратили внимания на расхождения ранее озвученной версии произошедшего с видеозаписью.