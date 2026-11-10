Москва10 ноя Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов счел видео со смертельным падением музыкального критика Сергея Соседова в гостинице города Нерюнгри подозрительным. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, в заключении о смерти музыкального критика указано, что он умер в результате перелома основания черепа.

Коллеги, очень слабо похоже на перелом основания черепа, он упал плашмя. У него голова не перегнулась. И с другой стороны, это все равно, что говорить: человек умер от дырки в сердце. А что вызвало эту дырку в сердце? Что вызвало это падение? Где биохимический анализ? А стадия опьянения? Почему не оценена? сказал Милонов

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в Нерюнгри в Якутии, куда он прибыл для участия в жюри конкурса красоты.

Ранее Андрей Малахов показал кадры смертельного падения. На них видно, как критик медленно поднимается по лестнице, а затем резко падает на спину.