Москва10 ноя Вести.Андрей Малахов показал кадры падения музыкального критика Сергея Соседова с лестницы в якутской гостинице, в результате которого он получил тяжелую травму головы и умер, сообщает ИС "Вести".

На кадрах, опубликованных Малаховым в его канале в MAX, видно, что Соседов поднимается по лестнице, останавливается на несколько секунд и затем падает спиной на ступеньки.

25 сентября Сергей Соседов должен был возглавить жюри конкурса красоты в якутском городе Нерюнгри. Но 23 сентября он упал с лестницы в местном отеле и скончался. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти музыкального критика.