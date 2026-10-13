Глава СК ждет доклада по делу о гибели подростка в оздоровительном лагере Сочи

Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 15-летнего подростка в лагере Сочи Глава СК ждет доклада по делу о гибели подростка в оздоровительном лагере Сочи

Москва13 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств гибели подростка в оздоровительном лагере в Сочи, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему жителю Мурманской области в оздоровительном лагере города Сочи (ст. 109 УК РФ) отмечается в публикации

Как заявила журналистам мать погибшего подростка, здоровье ее сына в лагере ухудшилось, а работники своевременно не оказали медицинскую помощь, в результате чего ребенок скончался.

Кроме того, родители не согласны с ходом следствия по уголовному делу.

Бастрыкин ждет доклада от исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Александра Нихаева.