Москва12 октВести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего, купившего химвещество на одном из маркетплейсов, сообщает Следком в мессенджере MAX.
В ведомстве отметили, что по данным СМИ в Санкт-Петербурге добиваются всестороннего расследования гибели в сентябре 2024 года 16-летнего школьника.
Отмечается, что трагедия могла произойти из-за нарушения правил реализации химикатов в интернете, а подросток мог перепутать его с химическим веществом с идентичным названиемговорится в публикации
Ранее региональный главк СК РФ расследовал уголовное дело по факту смерти юноши, но оно было прекращено.
Сейчас глава Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу представить доклад о результатах расследования, а также по доводам, изложенным в СМИ.