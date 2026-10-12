Бастрыкин ждет доклад о смерти подростка после покупки на маркетплейсе

СК может заново расследовать гибель подростка после покупки на маркетплейсе Бастрыкин ждет доклад о смерти подростка после покупки на маркетплейсе

Москва12 окт Вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего, купившего химвещество на одном из маркетплейсов, сообщает Следком в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что по данным СМИ в Санкт-Петербурге добиваются всестороннего расследования гибели в сентябре 2024 года 16-летнего школьника.

Отмечается, что трагедия могла произойти из-за нарушения правил реализации химикатов в интернете, а подросток мог перепутать его с химическим веществом с идентичным названием говорится в публикации

Ранее региональный главк СК РФ расследовал уголовное дело по факту смерти юноши, но оно было прекращено.

Сейчас глава Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу представить доклад о результатах расследования, а также по доводам, изложенным в СМИ.