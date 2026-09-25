Главе СК доложат о ходе расследования по делу о гибели подростка в Твери Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели подростка от удара током

Москва25 сен Вести.После гибели подростка в заброшенном здании в Твери в некоторых СМИ стали высказываться сомнения о правильности выводов следствия по уголовному делу и о полноте проведенного расследования. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю тверского управления Следственного комитета отчитаться о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тверской области Шепелеву С.В. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых решениях, а также по доводам публикации говорится в сообщении

Трагедия случилась 14 мая 2025 года. По версии следствия, подросток погиб от удара током в заброшенном здании в трамвайном депо. По факту смерти завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.