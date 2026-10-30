Бастрыкину доложат о смерти парня из Тамбовской области, которому отказали врачи

СК расследует смерть парня из Тамбовской области, которому отказали врачи Бастрыкину доложат о смерти парня из Тамбовской области, которому отказали врачи

Москва30 окт Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела, которое возбудили после смерти 20-летнего парня из Тамбовской области. Со слов родителей, молодому человеку неоднократно отказывали в госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Ситуация была озвучена в эфире одного из федеральных каналов.

Родственники считают, что из-за несвоевременного оказания помощи было упущено время для спасения юноши сказано в публикации

Следственными органами СК России по Тамбовской области расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области представить доклад о результатах расследования уголовного дела, принятых процессуальных решениях и по доводам сюжета.