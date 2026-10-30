Москва30 октВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела, которое возбудили после смерти 20-летнего парня из Тамбовской области. Со слов родителей, молодому человеку неоднократно отказывали в госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Ситуация была озвучена в эфире одного из федеральных каналов.
Родственники считают, что из-за несвоевременного оказания помощи было упущено время для спасения юношисказано в публикации
Следственными органами СК России по Тамбовской области расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области представить доклад о результатах расследования уголовного дела, принятых процессуальных решениях и по доводам сюжета.