Главе СК РФ доложат о ходе дела об избитом мужчине, которого переехала машина

Глава СК РФ Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве в Челябинской области Главе СК РФ доложат о ходе дела об избитом мужчине, которого переехала машина

Москва25 окт Вести.Доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жителя Челябинской области, запросил председатель Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В эфире информационно-правовой программы на федеральном телевидении сообщалось о смерти жителя Челябинской области, который перед тем, как попасть под колеса автомобиля, был избит двумя нападавшими и оставлен на автодороге говорится в сообщении

В эфире программы родственники погибшего высказали мнение, что не все виновные в смерти мужчины привлекаются к уголовной ответственности.

Руководителю следственного управления СК России по Челябинской области А. В. Щукину поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в телевизионном сюжете доводам.