Москва25 октВести.Доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жителя Челябинской области, запросил председатель Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
В эфире информационно-правовой программы на федеральном телевидении сообщалось о смерти жителя Челябинской области, который перед тем, как попасть под колеса автомобиля, был избит двумя нападавшими и оставлен на автодорогеговорится в сообщении
В эфире программы родственники погибшего высказали мнение, что не все виновные в смерти мужчины привлекаются к уголовной ответственности.
Руководителю следственного управления СК России по Челябинской области А. В. Щукину поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в телевизионном сюжете доводам.