Бастрыкину доложат о расследовании смерти пациента в частной клинике Челябинска

Главе СК доложат о расследовании смерти пациента в частной клинике Челябинска Бастрыкину доложат о расследовании смерти пациента в частной клинике Челябинска

Москва21 окт Вести.Главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании смерти 56-летнего пациента в частной клинике Челябинска. Об этом сообщил СКР.

По данным следствия, мужчина обратился за медпомощью в частную клинику. После введения пациенту лекарственного препарата в область шеи его состояние ухудшилось, а проведенные реанимационные мероприятия не дали результата — мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следователями устанавливается причинно-следственная связь между оказанием медицинской помощи и наступлением смерти пациента. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Щукину А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).