Бастрыкину доложат о смерти пациентки в медучреждении в Самарской области

Главе СК представят доклад по делу о смерти пациентки в самарской больнице Бастрыкину доложат о смерти пациентки в медучреждении в Самарской области

Москва16 ноя Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти пациентки в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

Уточняется, что обращение к председателю СК опубликовано в социальной сети.

В июле текущего года пациентка была госпитализирована в больницу в связи с ухудшением самочувствия.

Медицинским персоналом оперативная помощь ей не оказана, осмотр профильным специалистом не произведен. В результате спустя непродолжительное время женщина скончалась сказано в публикации

Кроме того, уточняется, что патолого-анатомическое исследование не проводилось, а в медицинскую документацию внесены недостоверные сведения.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Глава СК поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе и результатах расследования с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.