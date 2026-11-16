Москва16 нояВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти пациентки в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.
Уточняется, что обращение к председателю СК опубликовано в социальной сети.
В июле текущего года пациентка была госпитализирована в больницу в связи с ухудшением самочувствия.
Медицинским персоналом оперативная помощь ей не оказана, осмотр профильным специалистом не произведен. В результате спустя непродолжительное время женщина скончаласьсказано в публикации
Кроме того, уточняется, что патолого-анатомическое исследование не проводилось, а в медицинскую документацию внесены недостоверные сведения.
В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Глава СК поручил руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе и результатах расследования с учетом озвученных в обращении доводов.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.