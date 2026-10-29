Бастрыкину доложат о смерти 32-летней женщины в больнице Кирова 32-летняя женщина умерла в больнице Кирова, идет проверка

Москва29 окт Вести.Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о проверке обстоятельств смерти молодой женщины в больнице Кирова, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

Ранее в социальных медиа сообщалось, что 32-летняя женщина скончалась в реанимации одной из местных больниц.

Мать девушки полагает, что ее смерти можно было бы избежать при своевременном оказании надлежащей помощи в медицинском учреждении, куда ранее обращалась погибшая сказано в публикации

Следователи проводят проверку по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности".

Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по доводам публикации.