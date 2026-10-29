Москва29 октВести.Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о проверке обстоятельств смерти молодой женщины в больнице Кирова, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.
Ранее в социальных медиа сообщалось, что 32-летняя женщина скончалась в реанимации одной из местных больниц.
Мать девушки полагает, что ее смерти можно было бы избежать при своевременном оказании надлежащей помощи в медицинском учреждении, куда ранее обращалась погибшаясказано в публикации
Следователи проводят проверку по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности".
Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по доводам публикации.