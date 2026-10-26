СК вновь проверит обстоятельства смерти четырехмесячной девочки в Перми Бастрыкину доложат о расследовании причин смерти в Перми 4-месячной девочки

Москва26 окт Вести.Главе СК РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании обстоятельств смерти новорожденного ребенка в Пермском крае, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Информация о том, что жительница этого региона просит обратить внимание на обстоятельства смерти ее четырехмесячной дочери в краевой детской больнице в 2025 году и обеспечить объективное установление причин случившейся трагедии, появилась в соцсетях.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю … представить доклад по доводам публикации, о результатах ранее проведенного расследования, а также о ходе расследования уголовного дела о халатности говорится в публикации

Ранее по данному факту региональное СУ СК расследовало уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По результатам расследования уголовное дело прекращено, однако в октябре этого года по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи нескольким пациентам указанной больницы было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", в рамках которого мать умершего ребенка была признана потерпевшей.