В Перми возбуждено уголовное дело о халатности врачей детской больницы

СК завел дело по факту оказания детям ненадлежащей помощи в пермской больнице В Перми возбуждено уголовное дело о халатности врачей детской больницы

Москва16 окт Вести.В Перми после появления информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям в одной из местных больниц возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным местных СМИ, нескольким детям в больнице были поставлены неверные диагнозы и проведены медицинские вмешательства, повлекшие тяжкие последствия для их здоровья.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина в следственном отделе по Индустриальному району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) отмечается в публикации

Следователь допрашивает потерпевших и персонал медучреждения, изучает документацию, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования.

Головкин примет граждан, дети которых пострадали. Ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.