Москва16 октВести.В Перми после появления информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям в одной из местных больниц возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
По данным местных СМИ, нескольким детям в больнице были поставлены неверные диагнозы и проведены медицинские вмешательства, повлекшие тяжкие последствия для их здоровья.
По указанию руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина в следственном отделе по Индустриальному району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)отмечается в публикации
Следователь допрашивает потерпевших и персонал медучреждения, изучает документацию, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования.
Головкин примет граждан, дети которых пострадали. Ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.