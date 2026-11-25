Уголовное дело завели в Тюмени после сообщения о впавшем в кому младенце

В Тюмени возбуждено уголовное дело после сообщений о впавшем в кому младенце Уголовное дело завели в Тюмени после сообщения о впавшем в кому младенце

Москва25 ноя Вести.Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о халатности после сообщений о впавшем в кому новорожденном в перинатальном центре в Тюмени, расследование взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ – халатность). Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в канале СК в MAX

В ведомстве пояснили, что ранее в социальных сетях появилось сообщение матери младенца, которая рассказала, что в одном из перинатальных центров Тюмени в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи новорожденный оказался в коме. Женщина также сообщила о нарушениях при заполнении медицинских документов.