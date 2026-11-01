Бастрыкину доложат по делу о ненадлежащих действиях врачей в Ленобласти

Возбуждено дело после сообщений о коме ребенка и ненадлежащих действиях врачей Бастрыкину доложат по делу о ненадлежащих действиях врачей в Ленобласти

Москва1 ноя Вести.Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнего ребенка в Ленинградской области. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

В СМИ отмечалось, что мальчик находится в коме больше месяца. Его мама считает, что это произошло из-за ненадлежащих действий врачей.

Следственными органами СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) отмечается в сообщении

Бастыркину доложат о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.