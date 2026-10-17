Бастрыкин затребовал доклад по факту смерти новорожденного в Брянской области

В Брянской области мать связывает смерть новорожденного сына с медпомощью Бастрыкин затребовал доклад по факту смерти новорожденного в Брянской области

Москва17 окт Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о смерти новорожденного мальчика в Брянской области. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.

В СМИ отмечалось, что женщина из Брянска связывает смерть сына с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

Женщина добивается, чтобы уголовное дело передали из полиции в производство следственных органов СК России.

Следственными органами СК России по Брянской области перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 118 УК РФ отмечается в сообщении

Бастрыкин поручил доложить о результатах рассмотрения ходатайства.