Москва1 нояВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти новорожденного ребенка в роддоме Таганрога Ростовской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.
К главе ведомства обратилась жительница Таганрога, потерявшая ребенка во время родов. Она заявила, что расследование возбужденного по данному факту уголовного дела затягивается и сроки давности привлечения к уголовной ответственности могут истечь.
В настоящее время назначена и проводится 3-я судебно-медицинская экспертизаотмечается в публикации
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе расследования дела и доводам обращения.