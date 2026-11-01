Главе СК представят доклад по уголовному делу о смерти в роддоме Таганрога

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти новорожденного в Таганроге Главе СК представят доклад по уголовному делу о смерти в роддоме Таганрога

Москва1 ноя Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти новорожденного ребенка в роддоме Таганрога Ростовской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.

К главе ведомства обратилась жительница Таганрога, потерявшая ребенка во время родов. Она заявила, что расследование возбужденного по данному факту уголовного дела затягивается и сроки давности привлечения к уголовной ответственности могут истечь.

В настоящее время назначена и проводится 3-я судебно-медицинская экспертиза отмечается в публикации

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе расследования дела и доводам обращения.