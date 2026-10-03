Глава СК запросил доклад по факту смерти матери и младенца в Шереметьево

Бастрыкин запросил доклад о смерти матери и новорожденного в Шереметьево Глава СК запросил доклад по факту смерти матери и младенца в Шереметьево

Москва3 окт Вести.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти женщины и ее новорожденного ребенка в терминале московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.

Ранее сообщалось, что 30-летняя женщина прилетела из Антальи и прямо в аэропорту у нее начались схватки. Она ушла в уборную и родила мальчика. Как стало известно РЕН ТВ, женщина засунула в рот младенцу туалетную бумагу, малыш умер. Женщину доставили в больницу с сильным маточным кровотечением, однако спасти ее не удалось.

Было возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах отмечается в сообщении

Исполнение поручения на контроле в ЦА ведомства.