Юрист призвал к помощи беременным после трагедии в аэропорту Шереметьево Юрист Курбаков призвал сделать доступнее психологическую помощь для беременных

Москва3 окт Вести.Юрист и правозащитник Иван Курбаков после трагедии в аэропорту Шереметьево призвал сделать помощь для беременных доступнее. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Эффективной может оказаться комплексная система ранней помощи сказал юрист

Курбаков уточнил, что речь идет о доступной психологической и медицинской поддержке беременных, возможности конфиденциально сообщать о кризисе, работе соцслужб, понятном механизме экстренного обращения за помощью, информировании о страховании жизни и здоровья, включая расходы на внезапную беременность и роды за границей.

Юрист также сказал, что выступает за введение обязательного ДНК-теста на отцовство при родах, чтобы в таких случаях можно было установить второго родителя и "упростить определение правовых последствий".

3 октября СМИ сообщили, что в туалете аэропорта Шереметьево были найдены мертвый младенец и его истекающая кровью 30-летняя мать. Женщину увезли в больницу, но она скончалась. По данным ряда изданий, пассажирка по имени Наталья приехала в Россию из Антальи, родила в туалете, задушила ребенка и положила тело в мусорное в ведро. После этого женщина осталась сидеть в кабинке, отказываясь от помощи, пока ей не вызвали скорую.

СМИ пишут, что Наталья жила с 11-летней дочерью и 38-летним сожителем, который не знал о ее беременности.