В Химках расследуют гибель новорожденного и женщины в терминале аэропорта

В Химках завели дело после обнаружения тел ребенка и женщины в аэропорту В Химках расследуют гибель новорожденного и женщины в терминале аэропорта

Москва3 окт Вести.В подмосковных Химках возбудили уголовное дело после обнаружения тел новорожденного ребенка и женщины в терминале аэропорта. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел 2 октября. Тела были найдены в помещении туалета в аэрогавани.

2 октября текущего года в помещении уборной в зоне прилета аэропорта обнаружены тела новорожденного ребенка мужского пола и его 30-летней матери. В следственном отделе по г. Химки ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело говорится в публикации

Сотрудник СК и криминалист провели осмотр места, опросили свидетелей и назначили экспертизы. В ходе расследования выяснят, от чего умерли младенец и женщина, а также восстановят полную картину произошедшего.