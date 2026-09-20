Воспитатель детсада в США родила на работе и выкинула дочь в мусорку

Воспитатель детсада в США родила прямо на работе и выкинула ребенка в мусорку Воспитатель детсада в США родила на работе и выкинула дочь в мусорку

Москва20 сен Вести.В американском штате Айова 20-летнюю сотрудницу детского сада Стефани Убальдо обвинили в убийстве после гибели ее новорождённой дочери. Тело девочки полицейские обнаружили в мусорном пакете на территории учреждения, сообщает People.

По информации следствия, 15 сентября Убальдо родила в туалете центра Acorns & Oaks Child Care в городе Перри, где работала. Позднее женщине потребовалась медицинская помощь из-за кровотечения.

После госпитализации Убальдо правоохранители получили сведения, что в мусорном контейнере детского сада может находиться младенец. Прибывшие полицейские обнаружили там тело девочки.

Следствие утверждает, что после родов ребенок плакал, а Убальдо намеренно причинила ему травмы, пытаясь заставить замолчать.

Сотрудницу детского сада задержали 17 сентября и предъявили обвинение в убийстве первой степени. Сейчас она находится под стражей.

Ранее стало известно, что суд в Нью-Йорке признал 26-летнюю Даймон Флеминг невиновной в убийстве своих двух малолетних сыновей из-за психического расстройства.