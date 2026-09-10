В ЛНР семья взяла под опеку ребенка, которого мать выкинула в яму

Младенца, которого родная мать выкинула в яму, взяли под опеку в ЛНР В ЛНР семья взяла под опеку ребенка, которого мать выкинула в яму

Москва10 сен Вести.В Луганской Народной Республике девочку, которую биологическая мать сразу после рождения выбросила в яму в Марковком районе, взяла под опеку другая семья. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на детского омбудсмена в ЛНР Инну Швенк.

Что касается малышки из Марковского района, ее судьба сложилась следующим образом: она находится в любящей семье под опекой. У нее все хорошо приводятся в сообщении слова Швенк

В феврале текущего года в Марковском округе 22-летняя девушка родила девочку в общественном туалете. Сразу после родов она выбросила младенца в яму, где ребенка нашел случайный прохожий. Новорожденная получила переохлаждение и обморожение. Биологическая мать ребенка сейчас ожидает суда.