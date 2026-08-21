Москва21 авгВести.В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного ребенка, сообщает региональное СУ СК в MAX.
По данным следствия, в середине февраля этого года 25-летняя жительница областного центра самостоятельно родила жизнеспособного ребенка в жилом доме в Ленинском районе Новосибирска.
Затем она поместила дочь в полимерный пакет, вынесла на неотапливаемую веранду дома и оставила в опасном для жизни состоянии.
Тело младенца без признаков жизни было обнаружено 18 февраля 2026 годаговорится в публикации
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".
Следствие собрало достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК по Новосибирской области.