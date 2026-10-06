Жительница Новосибирска осуждена на 2 года за убийство новорожденной дочери

Жительница Новосибирска осуждена за убийство новорожденной дочери Жительница Новосибирска осуждена на 2 года за убийство новорожденной дочери

Москва6 окт Вести.Жительница Новосибирска осуждена на 2 года колонии за убийство новорожденной дочери (ст. 106 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В середине февраля девушка, находясь в жилом доме в Ленинском районе, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка, после чего поместила дочь в полимерный пакет и вынесла в неотапливаемую веранду дома и оставила в опасном для жизни состоянии. Труп младенца с признаками переохлаждения был обнаружен спустя несколько дней.

Как отметили в прокуратуре Новосибирской области, фигурантка скрыла от членов своей семьи и иных третьих лиц факт родозарешения

Таким образом, 25-летняя жительница Новосибирска признана виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Суд … назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Женщина вину в совершенном преступлении не признала и пояснила, что полагала, что ребенок родился мертвым, умысла на убийство ребенка не имела, добавили в прокуратуре.