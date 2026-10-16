Дело зарезавшей новорожденную дочь в Подмосковье направлено в суд

В Подмосковье будут судить мать, зарезавшую новорожденную дочь Дело зарезавшей новорожденную дочь в Подмосковье направлено в суд

Москва16 окт Вести.Серпуховская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей новорожденной дочери, сообщает прокуратура Московской области в MAX.

В феврале этого года в ванной комнате съемной квартиры в поселке Большевик городского округа Серпухов фигурантка родила девочку и нанесла ножом не менее 16 ударов по телу новорожденной.

Желая скрыть содеянное, женщина завернула младенца в полотенце и вынесла его к мусорным контейнерам у ближайших домов говорится в публикации

В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Обвиняемая вину признала в полном объеме и в содеянном раскаялась, сообщили в подмосковной прокуратуре.