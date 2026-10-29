Мать, зарезавшую младенца в Серпухове, приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии СК: в Серпухове женщина признана виновной в убийстве новорожденной дочери

Москва29 окт Вести.В Серпухове признали виновной женщину, которая зарезала свою новорожденную дочь, сообщили в ГСУ СК России по Московской области в MAX.

Установлено, что в апреле 2026 года подсудимая, находясь в квартире в поселке Большевик городского округа Серпухов, родила ребенка девочку и нанесла ей не менее 16 ударов ножом. После этого она избавилась от тела, оставив его за площадкой контейнеров для сбора бытовых отходов во дворе многоэтажных домов.

Собранные следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летней женщине сказано в сообщении

Суд признал женщину виновной в убийстве своей новорожденной дочери и приговорил ее к лишению свободы на 1 год и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.