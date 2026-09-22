В Забайкалье женщину, убившую дочь с особой жестокостью, приговорили к 17 годам Женщину, жестоко убившую годовалую дочь, приговорили к 17 годам

Москва22 сен Вести.Забайкальский краевой суд приговорил к 17 годам жительницу города Балей Раису Ташлыкову за убийство годовалой дочери с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

По версии стороны обвинения, женщина в августе 2025 года неоднократно истязала ребенка, наносила ожоги и удары ковшом по голове, что в итоге привело к смерти девочки.

Смерть малолетней девочки наступила 1 сентября в больнице от комбинированных повреждений – отравления уксусной кислотой, закрытой черепно-мозговой травмы, ожогов головы, шеи и туловища говорится в сообщении

Ташлыкова свою вину не признала, и заявила, что не хотела убивать ребенка. Однако государственный обвинитель представил суду доказательства виновности подсудимой, включая ее признательные показания в ходе предварительного следствия, а также результаты проведенных по делу экспертиз.

Женщине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.