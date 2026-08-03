Сбившей насмерть девочку в Черкесске женщине дали 3 года колонии-поселения Жительнице КЧР, сбившей насмерть ребенка, дали 3 года колонии-поселения

Москва3 авг Вести.Черкесский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая сбила насмерть восьмилетнюю девочку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила три года колонии-поселения, сообщили на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

Установлено, что 18 мая 2026 года жительница, управляя автомобилем на улице Доватора, не уступила дорогу ребенку на пешеходе. Девочка скончалась в больнице.

Суд … признал подсудимую виновной в совершенном преступлении, ей назначена мера наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении отмечается в сообщении

Женщину признали виновной по ч​​​. 3 ст. 264 УК РФ.