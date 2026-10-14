Москва14 окт Вести.Жительница Горячего Ключа признана виновной в причинении смерти своей 4-месячной дочери, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в MAX.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

В приговоре суда сказано, что 19-летняя молодая мать проживала в съемной квартире со своим сожителем и их 4-месячной дочкой.

Подсудимая ударила ребенка погремушкой. Привезя девочку в больницу с жалобами на то, что она постоянно плачет, мать не сообщила врачу об ударе говорится в сообщении

При этом внешних признаков на ребенке обнаружено не было, и врачи отправили мать с ребенком домой.

Затем в течение нескольких дней у девочки происходил отек мозга, что привело к ее смерти, отмечается в документах суда.

Фигурантка вину признала. Свой поступок молодая мать пыталась объяснить тяжелым психологическим состоянием и постродовой депрессией, но назначенная судом экспертиза опровергла ее доводы.