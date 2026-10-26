В Приморье оправдали мать, обвиняемую в гибели дочери во время пожара Суд в Приморье признал невиновной мать, чья дочь погибла в результате пожара

Москва26 окт Вести.Суд огласил оправдательный приговор по уголовному делу в отношении жительницы Кавалеровского округа Приморского края, которая обвинялась в причинение смерти по неосторожности, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы региона.

По версии следствия, обвиняемая в период с 00.10 до 04.00 седьмого января 2025 года находились в доме с дочерью 2007 года рождения. Женщина покурила, после чего произошло возгорание мебели и задымление. Они попытались покинуть здание, но девушка из-за темноты не нашла выход, вследствие чего скончалась.

Суд пришел к выводу, что обстоятельства случившегося, положенные в основу обвинения, своего объективного подтверждения не нашли и вынес оправдательный приговор говорится в сообщении

Приговор вступил в законную силу.