Москва17 окт Вести.Суд признал виновной жительницу Забайкальского края в поджоге дома и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 1 год 4 месяца условно, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Установлено, что из-за личной неприязни женщина облила керосином и подожгла дом, где находился ее сожитель со своим ребенком и его матерью. В этот момент мимо проезжала супружеская пара, которая разбудила хозяев и помогла потушить огонь.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев говорится в сообщении

Она признала вину, возместила ущерб.