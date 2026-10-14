Три года условно получила жительница Приморья за удар ножом мужа во время ссоры

Бытовая ссора между супругами в Приморье привела к уголовному делу Три года условно получила жительница Приморья за удар ножом мужа во время ссоры

Москва14 окт Вести.Суд приговорил жительницу Приморского края за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему супругу к трем годам условно, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Установлено, что в июле 2026 года вечером женщина во дворе дома увидела пьяного мужа, который собирался уехать на автомобиле. Они поссорились, муж пнул створку ворот, а она ударила жену по лицу. Разозлившись, женщина взяла кухонный нож и ударила мужа в правый бок. Его госпитализировали.

Подсудимая раскаялась, признала вину, с мужем они помирились. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 1 год говорится в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.