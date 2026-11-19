Жительница Амурской области осуждена за убийство сожителя во время ссоры За убийство опоздавшего домой сожителя дали 8 лет колонии жительнице Приамурья

Москва19 ноя Вести.Мазановский районный суд рассмотрел уголовное дело гражданки, совершившей убийство, приговорив ее к 8 годам колонии, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

Установлено, что в июне 2026 года в селе Поповка подсудимая в нетрезвом виде поссорилась с сожителем из-за его позднего возвращения домой. Женщина взяла нож и нанесла мужчине два удара. Из-за сильной кровопотери он скончался на месте. Подсудимая признала вину. Она рассказала, что в тот день они вместе выпивали, между ними возникали бытовые конфликты, а момент нанесения ударов она помнит плохо. После случившегося она сама обратилась к соседке с просьбой вызвать полицию.

Суд признал виновной в совершении преступления и приговорил к 8 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения говорится в сообщении

Суд взыскал с Рязановой в пользу сестры погибшего 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.