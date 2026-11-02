Москва2 ноя Вести.Городской прокуратурой Лодейного Поля Ленинградской области утверждено обвинительное заключение в отношении 32‑летней местной жительницы по статье об убийстве. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

По материалам следствия, в сентябре 2026 года в квартире в г. Лодейное Поле у обвиняемой возник личный конфликт с сожителем. Женщина схватила нож и не менее одного раза ударила им потерпевшего в область груди и шеи. Мужчина скончался от колото‑резаного ранения.

И.о. Лодейнопольского городского прокурора, изучив материалы дела, признал собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения говорится в мессенджере

Лодейнопольский городской суд будет рассматривать дело по существу.