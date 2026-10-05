Москва5 октВести.В Санкт-Петербурге суд признал местную жительницу виновной в убийстве бывшего мужа. Подробности сообщает СУ СК РФ по городу в MAX.
Как установило следствие, 7 марта 2026 года подсудимая в квартире дома на Петергофском шоссе в ходе внезапно возникшего конфликта с бывшим супругом несколько раз ударила его колюще-режущим предметом в область шеи, после чего скрылась. Тело мужчины обнаружили 1 апреля.
В ходе первоначальных следственных действий фигурантка давала ложные показания, вводя следствие в заблуждениеговорится в сообщении
Позже удалось собрать достаточную доказательственную базу, изобличающую ее в совершении указанного преступления. Суд приговорил женщину к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима.