В Петербурге женщине вынесли приговор за организацию убийства соседки Жительницу Петербурга осудили за попытку организовать убийство соседки

Москва29 июн Вести.В Санкт-Петербурге женщину признали виновной в приготовлении к убийству по найму соседки. Подробности сообщает СУ СК РФ по городу в MAX.

Как установлено, не позднее 8 марта 2025 года злоумышленница задумала совершить убийство по найму своей соседки по коммунальной квартире и нашла исполнителя преступления.

Фигурантка предоставила ему сведения об адресе места жительства потерпевшей и иную информацию, необходимую для совершения убийства. Предполагаемый исполнитель о готовящемся преступлении сообщил в правоохранительные органы говорится в сообщении

С 8 по 13 марта 2025 года в ходе встреч с потенциальным исполнителем преступления, проходившим под контролем оперативников, фигурантка передала исполнителю вознаграждение в размере 70 тысяч рублей. 18 марта 2025 года ее задержали.

Женщину приговорили к 8 годам исправительной колонии общего режима.