Жительницу Петербурга арестовали по обвинению в убийстве Суд в Петербурге арестовал обвиняемую в нанесении смертельного ножевого ранения

Москва13 сен Вести.В Санкт-Петербурге местная жительница была взята под стражу решением Красносельского районного суда. Она проходит обвиняемой по уголовному делу об убийстве, стало известно из публикации объединенной пресс-службы судов города.

По версии следствия, 10 сентября девушка нанесла удар ножом в грудь пострадавшему, который от полученной травмы скончался. Преступление было совершено в квартире дома по улице Маршала Захарова.

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Уточняется, что сама фигурантка выступала против подобной меры пресечения. Она просила избрать для нее домашний арест.

Этого сделано не было – следствие в своем ходатайстве указывало на то, что девушка может скрыться от органов предварительного следствия и суда.