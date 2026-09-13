Москва13 сенВести.В Санкт-Петербурге местная жительница была взята под стражу решением Красносельского районного суда. Она проходит обвиняемой по уголовному делу об убийстве, стало известно из публикации объединенной пресс-службы судов города.
По версии следствия, 10 сентября девушка нанесла удар ножом в грудь пострадавшему, который от полученной травмы скончался. Преступление было совершено в квартире дома по улице Маршала Захарова.
Десятого сентября ... задержана, ей предъявлено обвинениенаписано в канале ведомства
Уточняется, что сама фигурантка выступала против подобной меры пресечения. Она просила избрать для нее домашний арест.
Этого сделано не было – следствие в своем ходатайстве указывало на то, что девушка может скрыться от органов предварительного следствия и суда.