Юношу и девушку будут судить за убийство и расчленение парня в Петербурге

Суд в Петербурге рассмотрит дело подростков об убийстве и расчленении парня Юношу и девушку будут судить за убийство и расчленение парня в Петербурге

Москва4 сен Вести.Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении несовершеннолетних юноши и девушки, которых обвиняют в убийстве сверстника. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Материалы уже приняты к производству. Суд назначил дату первого заседания отмечается в сообщении

В марте в Пушкинском районе Петербурга неподалеку от станции Кондакопшино было найдено тело 17-летнего юноши со следами насильственной смерти. После был задержан 16-летний юноша.

По версии следствия, между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой подросток ударил ножом другого. После он закопал его тело. Чтобы скрыть улики, подозреваемый вернулся на место преступления на следующий день и расчленил тело. Там его и задержали полицейские.

Также была арестована несовершеннолетняя девушка, которую следствие считает организатором убийства и подстрекателем.