Семья убитого мальчика из Петербурга заявила иск о компенсации к подсудимому Семья 9-летнего мальчика, убитого в Петербурге, требует компенсацию у фигуранта

Москва31 авг Вести.Семья девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, убитого прошедшей зимой, заявила иск к обвиняемому Петру Жилкину с требованием компенсации морального вреда и материального ущерба, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Никиту Сорокина.

Со стороны потерпевших заявлен гражданский иск, который принят судом к рассмотрению в рамках уголовного дела. Заявление включает требования о компенсации причиненного морального вреда, а также о возмещении материального ущерба, непосредственно связанного с произошедшим отметил представитель защиты

В понедельник, 31 августа, в Ленинградском областном суде пройдет второе заседание по уголовному делу. 39-летний уроженец Луганской области обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и его убийстве. По версии следствия, чтобы скрыть первое преступление, мужчина скотчем перекрыл дыхательные пути ребенка, после тело вывез его тело в Ленобласть и выбросил в водоем.

Говоря о сумме компенсации, Сорокин отметил, что считает вопрос неуместным, и что для семьи в первую очередь важно справедливое наказание виновного.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявляла, что родителей убитого мальчика могут ограничить в родительских правах на других детей, "учитывая зависимость родителей и нежелание родителей изменить образ жизни своей семьи".